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Опубликовано 22 февраля 2018, 08:41

65-летнюю госпожу нашли мёртвой в её логове для БДСМ-игр с клиентами

По словам соседа погибшей, мужчины приходили к ней в течение всего дня, а некоторые были постоянными клиентами.

Фото &copy; Соцсети

Фото © Соцсети

65-летняя Анжелика, фамилия которой не раскрывается, пропала без вести за два дня до страшной находки. Об этом сообщил её обеспокоенный друг. По данным полиции, пожилая женщина оказывала секс-услуги, в частности садомазо и БДСМ, в городе Эссен, Германия, сообщает Daily Star.

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Помимо связываний и насильственных ролевых игр Анжелика также предлагала своим клиентам удушение во время секса. По предварительной версии, на женщину напали во время работы. Тело было найдено в её квартире, где также находилось различное оборудование для секса, одежда и игрушки.

Мужчины приходили к погибшей в течение дня. Сосед также подтвердил, что некоторые из них были постоянными клиентами. Вскрытие показало, что смерть Анжелики была насильственной. При этом в работе женщина выполняла роль доминанта.

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Мария Иванова
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