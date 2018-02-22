65-летнюю госпожу нашли мёртвой в её логове для БДСМ-игр с клиентами

65-летняя Анжелика, фамилия которой не раскрывается, пропала без вести за два дня до страшной находки. Об этом сообщил её обеспокоенный друг. По данным полиции, пожилая женщина оказывала секс-услуги, в частности садомазо и БДСМ, в городе Эссен, Германия, сообщает Daily Star.

Помимо связываний и насильственных ролевых игр Анжелика также предлагала своим клиентам удушение во время секса. По предварительной версии, на женщину напали во время работы. Тело было найдено в её квартире, где также находилось различное оборудование для секса, одежда и игрушки.