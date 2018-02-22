Госдума продлила "дачную амнистию" на два года

Депутаты единогласно и без обсуждения проголосовали за внесённый своим коллегой проект закона.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении сроков действия "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года.

Депутаты единогласно и без обсуждения проголосовали за то, чтобы срок действия права на упрощённую процедуру регистрации дачных участков был продлён ещё на два года.

Ранее сообщалось, что глава думского Комитета по госстроительству Павел Крашенинников внёс проект о продлении амнистии, срок которой заканчивается в этом году.