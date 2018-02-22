В России изменятся правила участия в лотереях
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Лотерейные билеты будут продаваться по паспорту, а подростки не смогут забрать свой выигрыш.
Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила закон, регулирующий приобретение лотерейных билетов и выплаты выигранных сумм. Выплаты по выигрышам до 15 тысяч рублей теперь не потребуют предъявления удостоверения личности, кроме случаев, когда у оператора лотереи возникнут сомнения в совершеннолетии предъявившего счастливый билет.
При получении выигрыша свыше 15 тысяч документ потребуется в любом случае. Но если билет был электронный, данные для получения выигрыша оператор лотереи может запросить у банковских, кредитных, почтовых организаций или сотовой компании.
Кроме того, по нормам нового закона, несовершеннолетним также нельзя будет делать ставки и приобретать электронные лотерейные билеты. Правда, в последнем случае не стоит ожидать строгости соблюдения закона. Подтвердить свой возраст перед покупкой электронного лотерейного билета и получением выигрыша по нему на аналогичную сумму участник может, просто кликнув по соответствующей кнопке.
Отметим, что за последние месяцы в России прокатилась целая волна крупных выигрышей. Так, в конце 2017 года стало известно, что пенсионерка из Воронежской области выиграла рекордную для нашей страны сумму в 506 миллионов рублей. Правда, её жизнь после этого случая отнюдь не превратилась в сказку. "Стало только хуже", — сетовала она во время общения с журналистами.