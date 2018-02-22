В России изменятся правила участия в лотереях

Лотерейные билеты будут продаваться по паспорту, а подростки не смогут забрать свой выигрыш.

Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила закон, регулирующий приобретение лотерейных билетов и выплаты выигранных сумм. Выплаты по выигрышам до 15 тысяч рублей теперь не потребуют предъявления удостоверения личности, кроме случаев, когда у оператора лотереи возникнут сомнения в совершеннолетии предъявившего счастливый билет.

При получении выигрыша свыше 15 тысяч документ потребуется в любом случае. Но если билет был электронный, данные для получения выигрыша оператор лотереи может запросить у банковских, кредитных, почтовых организаций или сотовой компании.

Кроме того, по нормам нового закона, несовершеннолетним также нельзя будет делать ставки и приобретать электронные лотерейные билеты. Правда, в последнем случае не стоит ожидать строгости соблюдения закона. Подтвердить свой возраст перед покупкой электронного лотерейного билета и получением выигрыша по нему на аналогичную сумму участник может, просто кликнув по соответствующей кнопке.