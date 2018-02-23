В Швеции хотят "оцифровывать" умерших
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Следующим шагом компании будет разработка робота, который станет полноценной копией умершего человека.
В Швеции программисты разрабатывают робота, способного стать электронной копией умершего человека. Об этом сообщает издание Dagen.
Первоначально исследователи имели планы по созданию речевой программы, способной отвечать на вопросы близких и знакомых касательно организации процедуры похорон.
Но позже программисты приняли решение о разработке робота, который будет общаться голосом покойного и поддерживать простые беседы. Нейронная сеть будет способна распознавать адресованный к ней вопрос и искать ответ на него в базе высказываний покойного, сделанных им при жизни.
Программисты работают над проектом вместе с сетью шведских похоронных бюро "Феникс". Следующим шагом компании будет разработка робота, который станет полноценной копией умершего человека.