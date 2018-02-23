Создателей самой популярной консоли 2017 года хотят засудить
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Японскую корпорацию обвиняют в нарушении европейских законов. Против неё выступил совет потребителей Норвегии.
Совет потребителей Норвегии провёл комплексную проверку цифровых игровых платформ. Специалисты приняли решение, что Nintendo нарушает европейские законы.
Причина — невозможность вернуть купленные в магазине eShop игры. Согласно правилам сервиса, геймер вообще не может отказаться от уже совершённой покупки.
В связи с этим ведомство направило Nintendo официальное письмо, в котором предлагает пересмотреть свою политику, нарушающую европейские законы. Что же касается геймеров, то совет потребителей рекомендует им воздерживаться от предварительных заказов. Если игра не оправдает ожиданий, вернуть деньги может оказаться непросто или вовсе невозможно, как в случае с Nintendo.
По мнению специалистов, только сервисы Origin и Steam предоставляют своим пользователям адекватный механизм возврата купленных игр.