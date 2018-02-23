Создателей самой популярной консоли 2017 года хотят засудить

В связи с этим ведомство направило Nintendo официальное письмо, в котором предлагает пересмотреть свою политику, нарушающую европейские законы. Что же касается геймеров, то совет потребителей рекомендует им воздерживаться от предварительных заказов. Если игра не оправдает ожиданий, вернуть деньги может оказаться непросто или вовсе невозможно, как в случае с Nintendo.