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Опубликовано 23 февраля 2018, 12:04

В популярной Final Fantasy XV появится главный герой культовой игры Half-Life

Разработчики решили привлечь внимание игроков, поэтому в популярной RPG появится Гордон Фримен.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ PlayStation

Скриншот видео: youtube.com/ PlayStation

Компания Square Enix выпустит бесплатную демоверсию игры Final Fantasy XV. Она будет доступна уже 26 февраля.

Главная особенность версии для ПК — наличие Гордона Фримена, героя культовой Half-Life. Получить бонус смогут те, кто купит игру до 1 мая.

Также версия для персональных компьютеров получит два варианта: с обычными HD-текстурами — будет весить 100 гигабайт, а также улучшенный вариант с 4K-разрешением — будет весить 155 гигабайт.

Напомним, Final Fantasy XV: Windows Edition выходит 6 марта.

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Сергей Сурепин
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