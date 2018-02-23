В популярной Final Fantasy XV появится главный герой культовой игры Half-Life

Компания Square Enix выпустит бесплатную демоверсию игры Final Fantasy XV. Она будет доступна уже 26 февраля.

Главная особенность версии для ПК — наличие Гордона Фримена, героя культовой Half-Life. Получить бонус смогут те, кто купит игру до 1 мая.

Также версия для персональных компьютеров получит два варианта: с обычными HD-текстурами — будет весить 100 гигабайт, а также улучшенный вариант с 4K-разрешением — будет весить 155 гигабайт.