В популярной Final Fantasy XV появится главный герой культовой игры Half-Life
Разработчики решили привлечь внимание игроков, поэтому в популярной RPG появится Гордон Фримен.
Скриншот видео: youtube.com/ PlayStation
Компания Square Enix выпустит бесплатную демоверсию игры Final Fantasy XV. Она будет доступна уже 26 февраля.
Главная особенность версии для ПК — наличие Гордона Фримена, героя культовой Half-Life. Получить бонус смогут те, кто купит игру до 1 мая.
Также версия для персональных компьютеров получит два варианта: с обычными HD-текстурами — будет весить 100 гигабайт, а также улучшенный вариант с 4K-разрешением — будет весить 155 гигабайт.
Напомним, Final Fantasy XV: Windows Edition выходит 6 марта.