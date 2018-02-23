Авторы Call of Duty: WWII сделали игру бесплатной на выходные. Только на ПК
Разработчики популярного шутера объявили о проведении очередной акции. Теперь игра временно доступна бесплатно.
Фото: © Call of Duty
В магазине Steam началась новая акция. В этот раз бесплатные выходные у игры Call of Duty: WWII.
Все желающие могут до 26 февраля бесплатно играть в многопользовательский режим шутера. Весь прогресс, полученный за время бесплатных выходных, будет перенесён в игру после её покупки.
На момент проведения акции разработчики делают скидку. Игру можно купить за 1299 рублей.