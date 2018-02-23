Авторы Call of Duty: WWII сделали игру бесплатной на выходные. Только на ПК

В магазине Steam началась новая акция. В этот раз бесплатные выходные у игры Call of Duty: WWII.

Все желающие могут до 26 февраля бесплатно играть в многопользовательский режим шутера. Весь прогресс, полученный за время бесплатных выходных, будет перенесён в игру после её покупки.