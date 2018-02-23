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Опубликовано 23 февраля 2018, 12:06

Авторы Call of Duty: WWII сделали игру бесплатной на выходные. Только на ПК

Разработчики популярного шутера объявили о проведении очередной акции. Теперь игра временно доступна бесплатно.

Фото: &copy; Call of Duty

Фото: © Call of Duty

В магазине Steam началась новая акция. В этот раз бесплатные выходные у игры Call of Duty: WWII.

Все желающие могут до 26 февраля бесплатно играть в многопользовательский режим шутера. Весь прогресс, полученный за время бесплатных выходных, будет перенесён в игру после её покупки.

На момент проведения акции разработчики делают скидку. Игру можно купить за 1299 рублей.

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Сергей Сурепин
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