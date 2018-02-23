Игровая индустрия продолжает расти. В январе выручка компаний выросла

Американский игровой рынок вновь на подъёме: продажи игр, железа и аксессуаров только растут.

Исследовательская организация NPD опубликовала отчёт за январь 2018 года. По информации аналитиков, все основные сегменты американского игрового рынка продемонстрировали значительный рост по сравнению с показателями января предыдущего года.

Всего потребители потратили 1,096 миллиарда долларов. Главным релизом января стала вышедшая в конце месяца новая часть Monster Hunter, имеющая большую популярность в Японии, а с выходом Monster Hunter: World — и на Западе.