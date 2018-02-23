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Регион
Опубликовано 23 февраля 2018, 12:18

Игровая индустрия продолжает расти. В январе выручка компаний выросла

Фото: &copy; Pixabay/JESHOOTS

Фото: © Pixabay/JESHOOTS

Американский игровой рынок вновь на подъёме: продажи игр, железа и аксессуаров только растут.

Исследовательская организация NPD опубликовала отчёт за январь 2018 года. По информации аналитиков, все основные сегменты американского игрового рынка продемонстрировали значительный рост по сравнению с показателями января предыдущего года.

Всего потребители потратили 1,096 миллиарда долларов. Главным релизом января стала вышедшая в конце месяца новая часть Monster Hunter, имеющая большую популярность в Японии, а с выходом Monster Hunter: World — и на Западе.

Продажи железа: 278 млн долларов (на 119% больше, чем в январе 2017-го). Продажи игр: 517 млн долларов (на 51% больше, чем в январе 2017-го). Продажи аксессуаров: 301 млн долларов (на 37% больше, чем в январе 2017-го). Общие продажи: 1,096 млрд долларов (на 59% больше, чем в январе 2017-го).

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Сергей Сурепин
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