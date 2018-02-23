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Регион
Опубликовано 23 февраля 2018, 15:20

Мужчина едва не погиб, прыгнув с небоскрёба с нераскрывшимся парашютом — видео

На стокгольмском острове Кунгсхольмен с бейсджампером едва не приключилась беда, когда он решил прыгнуть с крыши 78-метрового небоскрёба, сообщает Dagens Nyheter.

Совершить прыжок спортсмен решил вместе со своим другом. И если у последнего полёт прошёл нормально, то у первого в решающий момент не раскрылся парашют. Один из очевидцев происшествия успел снять падение на видео.

— Когда он пролетел мимо моего этажа, его парашют ещё не был раскрыт. Я так испугался, что закричал, — рассказал о прыжке второго экстремала житель квартиры на 12-м этаже.

В результате спортсмен получил травмы разной тяжести. Он был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Правоохранители отмечают, что у экстремалов не было разрешения властей и владельцев строения на эти действия. Подобные несогласованные прыжки со зданий в городе запрещены. Пока остаётся неясным, будут ли наказывать горе-прыгуна.

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Катерина Александрова
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