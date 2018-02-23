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Регион
Опубликовано 23 февраля 2018, 12:19

Создатель Diablo объяснил, почему мы не увидим обновлённую версию второй части

По словам разработчиков, во время работы над улучшениями можно столкнуться с рядом трудностей.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ Games Blizzard

Скриншот видео: youtube.com/ Games Blizzard

Создатель Diablo Дэвид Бревик рассказал, почему шансы на выход обновлённой версии культовой Diablo 2 малы. По его словам, те, кто будет работать над улучшением игры, столкнутся с неочевидными трудностями.

Разработчик рассказал, что ряд механик Diablo 2 завязан на общепринятое в то время разрешение 800х600 и пропорции экрана 4:3. И некоторые уловки, использованные программистами, не будут работать при изменении этих параметров.

Напомним, поклонники Diablo уже давно просят Blizzard перевыпустить классические игры. Разработчики пока не анонсировали новые проекты.

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Сергей Сурепин
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