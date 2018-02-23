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Опубликовано 23 февраля 2018, 16:44

Sony поздравила россиян с 23 Февраля. Компания сравнила PlayStation 4 с ребёнком

Российское подразделение компании Sony нарисовало различные граффити в честь праздника.

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/...

Фото: © twitter.com/...

Sony PlayStation Россия в честь 23 февраля запустила рекламную кампанию "Любимая, спасибо за PS4". Эта надпись появилась в некоторых городах России на столбах, гаражах и детских площадках.

По своей стилистике и содержанию надписи подражают традиционным для России "граффити" возле роддомов, где мужчины благодарят женщин за рождение ребенка

Sony

Создатели кампании заявили, что идея появилась из-за возросшей в последнее время популярности имени Соня.

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Сергей Сурепин
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