Sony поздравила россиян с 23 Февраля. Компания сравнила PlayStation 4 с ребёнком
Российское подразделение компании Sony нарисовало различные граффити в честь праздника.
Фото: © twitter.com/...
Sony PlayStation Россия в честь 23 февраля запустила рекламную кампанию "Любимая, спасибо за PS4". Эта надпись появилась в некоторых городах России на столбах, гаражах и детских площадках.
По своей стилистике и содержанию надписи подражают традиционным для России "граффити" возле роддомов, где мужчины благодарят женщин за рождение ребенка
Sony
23 февраля 2018 г.
Создатели кампании заявили, что идея появилась из-за возросшей в последнее время популярности имени Соня.
23 февраля 2018 г.