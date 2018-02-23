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Регион
Опубликовано 23 февраля 2018, 19:56

Депутат Слуцкий назвал поклёпом обвинения в домогательствах

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Мамонтов

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Он выразил уверенность, что руководство Государственной думы и фракции разберётся в произошедшем.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что прозвучавшие в его адрес обвинения о якобы домогательствах к журналисткам являются поклёпом.

— Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберётся в ситуации и даст предельно жёсткую оценку авторам этого поклёпа, — написал Слуцкий на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию. Слуцкий отметил, что они заранее обречены на провал.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев на своей странице в "Твиттере" назвал обвинения грубым нарушением этики, а также уголовного законодательства. Кроме того, как он подчеркнул, данное заявление является оскорблением.

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Арина Демидова
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