Депутат Слуцкий назвал поклёпом обвинения в домогательствах

Он выразил уверенность, что руководство Государственной думы и фракции разберётся в произошедшем.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что прозвучавшие в его адрес обвинения о якобы домогательствах к журналисткам являются поклёпом.

— Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберётся в ситуации и даст предельно жёсткую оценку авторам этого поклёпа, — написал Слуцкий на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию. Слуцкий отметил, что они заранее обречены на провал.