Депутат Слуцкий назвал поклёпом обвинения в домогательствах
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Он выразил уверенность, что руководство Государственной думы и фракции разберётся в произошедшем.
Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что прозвучавшие в его адрес обвинения о якобы домогательствах к журналисткам являются поклёпом.
— Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберётся в ситуации и даст предельно жёсткую оценку авторам этого поклёпа, — написал Слуцкий на своей странице в "Фейсбуке".
По его словам, попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию. Слуцкий отметил, что они заранее обречены на провал.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев на своей странице в "Твиттере" назвал обвинения грубым нарушением этики, а также уголовного законодательства. Кроме того, как он подчеркнул, данное заявление является оскорблением.