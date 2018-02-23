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Регион
Опубликовано 23 февраля 2018, 23:28

В Нигерии после атаки боевиков "Боко харам" пропало 105 школьниц

Фото: &copy; Flickr/Wasi Daniju

Фото: © Flickr/Wasi Daniju

На северо-востоке Нигерии после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам"* на деревню Дапчи пропали по меньшей мере 105 школьниц. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Школа была атакована экстремистами вечером 19 февраля. Отмечается, что вначале местные власти отрицали факт похищения детей.

— В связи с этим мы, родители, решили действовать вместе для их освобождения, — рассказал активист Башир Манзо, возглавляющий группу родителей, чьи дети пропали без вести.

"Боко харам" — исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической организации ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда.

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Андрей Довлатов
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