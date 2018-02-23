В Нигерии после атаки боевиков "Боко харам" пропало 105 школьниц
Фото: © Flickr/Wasi Daniju
На северо-востоке Нигерии после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам"* на деревню Дапчи пропали по меньшей мере 105 школьниц. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Школа была атакована экстремистами вечером 19 февраля. Отмечается, что вначале местные власти отрицали факт похищения детей.
— В связи с этим мы, родители, решили действовать вместе для их освобождения, — рассказал активист Башир Манзо, возглавляющий группу родителей, чьи дети пропали без вести.
"Боко харам" — исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической организации ИГИЛ*.
* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда.