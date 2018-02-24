На западе Мьянмы прогремело три взрыва

Один из взрывов произошёл в саду государственного учреждения, сообщили в полиции.

Три взрыва прогремели в городе Ситтве на западе Мьянмы. В результате случившегося пострадал полицейский, передаёт агентство Франс-пресс.

— Три взрывных устройства сдетонировали, ещё три боеприпаса были найдены невзорвавшимися. Один полицейский получил лёгкие травмы, — говорится в сообщении местной полиции.