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Регион
Опубликовано 24 февраля 2018, 05:49

На западе Мьянмы прогремело три взрыва

Один из взрывов произошёл в саду государственного учреждения, сообщили в полиции.

Три взрыва прогремели в городе Ситтве на западе Мьянмы. В результате случившегося пострадал полицейский, передаёт агентство Франс-пресс.

— Три взрывных устройства сдетонировали, ещё три боеприпаса были найдены невзорвавшимися. Один полицейский получил лёгкие травмы, — говорится в сообщении местной полиции.

Подробности произошедшего выясняются.

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Артём Андреев
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