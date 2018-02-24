Фанаты сделали скандальную игру Kingdom Come: Deliverance более "толерантной"
Теперь в популярной RPG появился "афроевропеец". Поклонники игры остались довольны такой инициативой.
Фото: © facebook.com/PCGamesNetwork
Ещё до выхода Kingdom Come: Deliverance разработчиков игры подвергли критике. Причина — отсутствие в RPG темнокожих персонажей. Создатели игры решили не искажать исторические факты в угоду толерантности — за них это сделали энтузиасты.
Поклонники выпустили модификацию Inclusive Cpt.Bernard. Теперь игроки "перекрасили" капитана Бернарда и сделали из него единственного чернокожего на всю средневековую Богемию.
Геймеры оценили шутку, оставив на странице модификации ряд "жалоб" на баги.