В Правительстве США хотят ввести дополнительный налог на жестокие видеоигры

Причиной соответствующей инициативы стала трагедия, произошедшая во Флориде в середине февраля.

Конгрессмен Роберт Нардолилло предложил ввести дополнительный налог с продажи видеоигр. Он считает, что это должно касаться тех товаров, которые получили возрастной рейтинг "M" (от 17 лет) или выше.

Согласно инициативе политика, подобная продукция будет облагаться десятипроцентным налогом, помимо уже действующего в 7%. Если закон вступит в силу, стоимость GTA V поднимется с 64,2 доллара до 70,2.

Нардолилло заявил, что деньги поступать будут на "специальный счёт", после чего их направят на помощь учащимся школ в области психического здоровья и "разрешения конфликтных ситуаций".