Создатели игры Overwatch намекнули на появление нового героя
Предполагается, что подробности разработчики расскажут на выставке BlizzCon 2018.
Фото: © flickr / Marco Verch
Разработчики Overwatch опубликовали загадочное сообщение в официальном "твиттере" игры. Blizzard поделилась с игроками рапортом о выполнении некоей операции "Белый купол", в ходе которой главный инженер Торбьорн Линдхольм и лейтенант Райнхардт Вильгельм получили ранения.
[ЗАСЕКРЕЧЕНО] Рапорт о выполнении задачи: операция «БЕЛЫЙ КУПОЛ». pic.twitter.com/ISjkYEUzQM— Overwatch (@OverwatchRU) February 23, 2018
Пока нет информации, что именно означает этот рапорт. Игроки предположили, что компания таким образом намекает на появление нового персонажа — им станет загадочный рядовой Эмре Сарыоглу.
Предполагается, что подробности разработчики расскажут на выставке BlizzCon 2018.