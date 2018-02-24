Создатели игры Overwatch намекнули на появление нового героя

Разработчики Overwatch опубликовали загадочное сообщение в официальном "твиттере" игры. Blizzard поделилась с игроками рапортом о выполнении некоей операции "Белый купол", в ходе которой главный инженер Торбьорн Линдхольм и лейтенант Райнхардт Вильгельм получили ранения.

Пока нет информации, что именно означает этот рапорт. Игроки предположили, что компания таким образом намекает на появление нового персонажа — им станет загадочный рядовой Эмре Сарыоглу.