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Регион
Опубликовано 24 февраля 2018, 07:15

Создатели игры Overwatch намекнули на появление нового героя

Предполагается, что подробности разработчики расскажут на выставке BlizzCon 2018.

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Marco Verch

Фото: © flickr / Marco Verch

Разработчики Overwatch опубликовали загадочное сообщение в официальном "твиттере" игры. Blizzard поделилась с игроками рапортом о выполнении некоей операции "Белый купол", в ходе которой главный инженер Торбьорн Линдхольм и лейтенант Райнхардт Вильгельм получили ранения.

Пока нет информации, что именно означает этот рапорт. Игроки предположили, что компания таким образом намекает на появление нового персонажа — им станет загадочный рядовой Эмре Сарыоглу.

Предполагается, что подробности разработчики расскажут на выставке BlizzCon 2018.

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Сергей Сурепин
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