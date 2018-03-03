13 стран, которые продают свои паспорта

Кипр

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Самый быстрый способ стать гражданином Евросоюза — получить кипрский паспорт. Для этого нужно инвестировать в строительство недвижимости на острове 2 млн евро, причём приезжать на Кипр вовсе не обязательно. Уже через полгода вам выдадут документ, подтверждающий право свободно перемещаться, жить, работать и учиться в европейских странах.

Мальта

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Путь к мальтийскому паспорту начинается со взноса в размере 650 тысяч евро в национальный фонд развития (и ещё по 25 тысяч за каждого члена семьи). Затем необходимо вложить 150 тысяч евро в утверждённые правительством финансовые инструменты и изъявить официальное желание стать резидентом Мальты сроком на пять лет. Останется только купить на острове недвижимость (минимум на 350 тысяч евро). При выполнении всех условий через год проживания в стране вам выдадут её паспорт.

Португалия

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Португальский паспорт получить проще, но ждать придётся дольше. Вложения в недвижимость в размере 500 тысяч евро в течение пяти лет окупятся разрешением на временное проживание, а ещё через год вам выдадут заветную книжечку. Постоянно жить в стране вовсе не обязательно, достаточно появляться там на две недели каждые пару лет. Но португальский лучше выучить: власти могут заставить пройти языковой тест.

Испания

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В Испании для получения временного разрешения после покупки недвижимости на 500 тысяч евро придётся пожить в течение пяти лет, а для получения гражданства — в течение десяти. Поэтому Португалия для многих становится более привлекательной альтернативой.

Греция

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Греческая правительственная программа предлагает инвесторам вложить в недвижимость 250 тысяч евро, получив взамен вид на жительство. Самая низкая стоимость права на проживание в Европе дополняется двумя бонусами: отсутствием необходимости постоянного пребывания в стране и автоматическим получением документов детьми заявителя (до 21 года включительно). Гражданство оформляется по истечении семи лет.

США

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Правительство США предлагает инвесторам два пути получения вида на жительство и потенциально "грин-кард" (через пять лет): E-2 Visa и EB-5 Investor Visa. EB-5 выдаётся тем, кто вложил в одобренные государством проекты на территории США минимум 1 млн долларов. Эта иммиграционная виза предоставляет право на проживание, учёбу, работу и получение пенсии в Штатах. Во втором случае порог инвестиций ниже, но воспользоваться этой программой могут лишь граждане определённых стран.

Сент-Китс и Невис

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Самое маленькое государство Западного полушария запустило программу "Гражданство за инвестиции" раньше других — в далёком 1964 году. Всё, что вам нужно сделать, — вложить в недвижимость на островах 400 тысяч долларов либо сделать взнос в размере 250 тысяч в местный фонд диверсификации сахарной промышленности. В марте закрывается ещё одно окно возможностей — пожертвование в сумме 150 тысяч на ликвидацию последствий разгула урагана "Ирма". Вместе с паспортом вы получите безвизовый въезд в Шенгенскую зону и Великобританию, а также возможность привезти с собой детей в возрасте до 30 лет и родителей старше 55 лет.

Доминика

Фото: © instagram.com/times.immigration

Стать гражданином Доминики в два раза легче, чем в случае с Сент-Китс и Невис. За 200 тысяч долларов вы получите второй паспорт и аналогичные преимущества.

Антигуа и Барбуда

Фото: © instagram.com/citizensinternational

Ещё одно карибское государство, готовое продать свой паспорт деловому человеку. Цена вопроса — 400 тысяч долларов за пять лет в случае выбора самой популярной программы (конечно, недвижимость). Нужно будет приехать на пять дней для оформления бумаг — и безвизовый въезд в 135 стран мира у вас в кармане.

Гренада

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200 тысяч долларов в виде пожертвования или 350 тысяч в качестве вложения в недвижимость — выбор за вами. Паспорт Гренады позволяет путешествовать по 127 странам мира без виз и даёт право на участие в американской программе E-2.

Сент-Люсия

Фото: © instagram.com/songlinzhang

Если вы готовы потратить 300 тысяч долларов на недвижимость и ещё 100 тысяч на взнос в национальный фонд развития — добро пожаловать на Сент-Люсию. Подождите три месяца — и паспорт островного государства у вас в кармане.

Вануату

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