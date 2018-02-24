Слуцкий: КНДР может воспринять слова Трампа как намерение развязать войну
Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова
Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал опасным и провокационным заявление президента США Дональда Трампа о переходе ко "второй фазе". По его словам, КНДР может воспринять это как декларацию о намерении развязать войну с ядерным оружием.
— Опасное и провокационное заявление. Это может быть воспринято, в том числе и в Пхеньяне, как декларация о намерении развязывания военных действий с использованием ядерных арсеналов, — отмечается в сообщении.
Напомним, глава США заявил, что если санкции против КНДР не дадут результата, то американская сторона перейдёт ко "второй фазе", которая "может быть очень жёсткой и очень печальной для мира".