Слуцкий: КНДР может воспринять слова Трампа как намерение развязать войну

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал опасным и провокационным заявление президента США Дональда Трампа о переходе ко "второй фазе". По его словам, КНДР может воспринять это как декларацию о намерении развязать войну с ядерным оружием.

— Опасное и провокационное заявление. Это может быть воспринято, в том числе и в Пхеньяне, как декларация о намерении развязывания военных действий с использованием ядерных арсеналов, — отмечается в сообщении.