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Регион
Опубликовано 24 февраля 2018, 14:20

Слуцкий: КНДР может воспринять слова Трампа как намерение развязать войну

Дональд Трамп.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Ирина Калашникова

Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал опасным и провокационным заявление президента США Дональда Трампа о переходе ко "второй фазе". По его словам, КНДР может воспринять это как декларацию о намерении развязать войну с ядерным оружием.

— Опасное и провокационное заявление. Это может быть воспринято, в том числе и в Пхеньяне, как декларация о намерении развязывания военных действий с использованием ядерных арсеналов, — отмечается в сообщении.

Напомним, глава США заявил, что если санкции против КНДР не дадут результата, то американская сторона перейдёт ко "второй фазе", которая "может быть очень жёсткой и очень печальной для мира".

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Арина Демидова
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