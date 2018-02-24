"Эволюционный шаг". Онищенко прокомментировал поправки Путина в закон о РАН

Парламентарий выразил мнение, что, вводя такие изменения, российский лидер "утверждает свою последовательную политику".

Поправки президента РФ Владимира Путина к закону Российской академии наук (РАН) станут одним из эволюционных шагов в направлении её становления главным научным учреждением в работе по выведению России в лидеры в новом технологическом укладе. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке академик РАМН Геннадий Онищенко.

— Этим внесением президент утверждает свою последовательную политику, которую он ведёт по отношению к Российской академии наук и о которой заявил на 70-й ассамблее ООН, когда впервые заговорил о новом технологическом укладе, а потом дважды повторил в период встречи с академиками, — сказал Онищенко.

По его словам, эти поправки в действующий закон являются "эволюционным шагом в нужном направлении".

При этом он отметил, что шестой технологический уклад будет связан прежде всего с развитием синтетической биологии, биотехнологии, цифровой экономики, что позволит "не улетать на другие планеты, а жить на Земле в мире с природой".

— Мы за ближайшие 40–50 лет решим многие задачи с тем, чтобы не улетать на другие планеты, как нам иногда футурологи предлагают — то на Марс переселиться, то на Луну. Мы останемся на этой планете и будем жить в мире с природой. Вот в чём смысл закона президента, — заключил парламентарий.