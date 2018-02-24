Женщины-депутаты ГД назвали провокацией заявления о "домогательствах" Слуцкого

Как отметили в Госдуме, шумиха вокруг депутата напоминает заранее срежиссированную операцию по его дискредитации.

Женщины-депутаты в Госдуме заступились за главу Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, которого ранее обвинили в "приставании" к журналисткам.

— В связи с анонимными сообщениями о якобы дискредитирующем поведении Леонида Слуцкого заявляем, что считаем подобную информацию провокацией. Шумиха вокруг Слуцкого напоминает заранее срежиссированную операцию по его дискредитации, — приводит РИА "Новости" выдержки из заявления участниц Женского клуба Госдумы.