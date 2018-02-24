Женщины-депутаты ГД назвали провокацией заявления о "домогательствах" Слуцкого
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Как отметили в Госдуме, шумиха вокруг депутата напоминает заранее срежиссированную операцию по его дискредитации.
Женщины-депутаты в Госдуме заступились за главу Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, которого ранее обвинили в "приставании" к журналисткам.
— В связи с анонимными сообщениями о якобы дискредитирующем поведении Леонида Слуцкого заявляем, что считаем подобную информацию провокацией. Шумиха вокруг Слуцкого напоминает заранее срежиссированную операцию по его дискредитации, — приводит РИА "Новости" выдержки из заявления участниц Женского клуба Госдумы.
Депутаты подчеркнули, что считают недопустимым "бездоказательно очернять имя человека". Они отметили, что выражают поддержку Слуцкому. Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам заявил, что прозвучавшие в его адрес обвинения о якобы домогательствах к журналисткам являются поклёпом.