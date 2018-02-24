Конфискованное судно из Танзании передадут в распоряжение ВМС Украины

Плавательное средство задержала украинская морская пограничная охрана в ноябре 2016 года на Дунае.

Судно Sky Moon, которое было задержано в ноябре 2016 года за посещение Крыма, отдадут украинской армии, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

— Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники Госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины, — говорится в сообщении.

Судно Sky Moon задержала морская погранохрана Украины в ноябре 2016 года на Дунае. Оно шло из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты. На борту судна находились девять членов команды — граждане Сирии. Пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщала, что в отношении капитана составили обвинительный акт, а остальной экипаж привлекли к административной ответственности. В марте 2017 года суд Одессы постановил конфисковать судно.