Швеция завоевала золото в женском кёрлинге и установила олимпийский рекорд

В финале шведки обыграли сенсационно вышедших в решающий матч кореянок — 8:3.

Долгое время на льду шла равная борьба, к седьмому энду счёт был 4:2 в пользу скандинавок, но дальше представительницы Страны утренней свежести начали допускать ошибки. В седьмом энде они оставили свои камни открытыми перед последним броском шведок и жестоко поплатились, проиграв его "–3".

После этого борьба за победу фактически прекратилась, а десятый энд кореянки играть даже не стали. 8:3 — и сборная Швеции завоевала седьмое золото Олимпиады, что делает её выступление в Пхёнчхане самым успешным за все 94 года выступлений на Играх. В Турине в 2006 году шведы завоевали также семь золотых медалей, но тогда взяли гораздо меньше серебра.