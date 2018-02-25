Жуков: Мы заслужили эту победу за все страдания на Олимпиаде

— Ура, мы олимпийские чемпионы! За все наши страдания на этой Олимпиаде мы её заслужили. Конечно, это был самый драматичный матч за последнее время. Была огромная воля к победе. Поздравляю всю нашу страну и, прежде всего, ребят, — приводит слова Александра Жукова ТАСС.