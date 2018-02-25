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Регион
Опубликовано 25 февраля 2018, 10:39

Жуков: Мы заслужили эту победу за все страдания на Олимпиаде

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов 

Президент Олимпийского комитета России поздравил хоккеистов с золотыми медалями Игр в Пхёнчхане.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поздравил хоккеистов с победой в Пхёнчхане.

— Ура, мы олимпийские чемпионы! За все наши страдания на этой Олимпиаде мы её заслужили. Конечно, это был самый драматичный матч за последнее время. Была огромная воля к победе. Поздравляю всю нашу страну и, прежде всего, ребят, — приводит слова Александра Жукова ТАСС.

Напомним, что сегодня, в заключительный день Олимпийских игр, российские хоккеисты в драматичном матче обыграли немцев со счётом 4:3 и стали чемпионами в Южной Корее.

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Галина Глазко
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