Жуков: Мы заслужили эту победу за все страдания на Олимпиаде
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Президент Олимпийского комитета России поздравил хоккеистов с золотыми медалями Игр в Пхёнчхане.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поздравил хоккеистов с победой в Пхёнчхане.
— Ура, мы олимпийские чемпионы! За все наши страдания на этой Олимпиаде мы её заслужили. Конечно, это был самый драматичный матч за последнее время. Была огромная воля к победе. Поздравляю всю нашу страну и, прежде всего, ребят, — приводит слова Александра Жукова ТАСС.
Напомним, что сегодня, в заключительный день Олимпийских игр, российские хоккеисты в драматичном матче обыграли немцев со счётом 4:3 и стали чемпионами в Южной Корее.