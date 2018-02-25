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Опубликовано 25 февраля 2018, 20:32

Глава МИД Португалии расчитывает на усиление экономических связей с Россией

Фото: &copy;Flickr/mm18965

Фото: ©Flickr/mm18965

В настоящий момент, как отметил Аугушту Сантуш Силва, Лиссабон "не удовлетворён" объёмом двусторонней торговли стран.

Португалия надеется на то, что экономические связи с Россией удастся усилить, заявил министр иностранных дел республики Аугушту Сантуш Силва в преддверии своего визита в РФ.

— Безусловно, я не удовлетворён, — заявил министр, отвечая на вопрос ТАСС, доволен ли Лиссабон объёмом двусторонней торговли. — Но я надеюсь, что Португалия и Россия в ближайшем будущем усилят свои экономические связи, так как у нас в стране действительно есть хорошие инвестиционные возможности.

В частности, Силва отметил, что такой наиболее важный экспортный португальский товар, как продукты, может иметь большое признание на российском рынке.

Кроме того, в своей речи он указал и на другие сферы инвестиций — туризм и машиностроение.

В заключение он рассказал, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым он намерен обсудить двусторонние отношения России и Португалии и обменяться мнениями о планах в ООН.

Как сообщается на сайте российского МИД, встреча дипломатов состоится 25–26 февраля в Москве. В ходе беседы Лавров и Силва обсудят торгово-экономические вопросы, двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере и выборы в органы ООН.

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Екатерина Михайлова
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