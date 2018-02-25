Глава МИД Португалии расчитывает на усиление экономических связей с Россией

В настоящий момент, как отметил Аугушту Сантуш Силва, Лиссабон "не удовлетворён" объёмом двусторонней торговли стран.

Португалия надеется на то, что экономические связи с Россией удастся усилить, заявил министр иностранных дел республики Аугушту Сантуш Силва в преддверии своего визита в РФ.

— Безусловно, я не удовлетворён, — заявил министр, отвечая на вопрос ТАСС, доволен ли Лиссабон объёмом двусторонней торговли. — Но я надеюсь, что Португалия и Россия в ближайшем будущем усилят свои экономические связи, так как у нас в стране действительно есть хорошие инвестиционные возможности.

В частности, Силва отметил, что такой наиболее важный экспортный португальский товар, как продукты, может иметь большое признание на российском рынке.

Кроме того, в своей речи он указал и на другие сферы инвестиций — туризм и машиностроение.

В заключение он рассказал, что на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым он намерен обсудить двусторонние отношения России и Португалии и обменяться мнениями о планах в ООН.