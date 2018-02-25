На поиски школьниц в Нигерии направлены дополнительные авиационные силы

Власти Нигерии направили дополнительные авиационные средства на поиски похищенных школьниц. Об этом говорится в сообщении ВВС страны, опубликованном в "Фейсбуке".

Отмечается, что на северо-восток страны были отправлены разведывательные беспилотники и военнослужащие ВВС. Школьниц ищут как днём, так и ночью.