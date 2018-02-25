На поиски школьниц в Нигерии направлены дополнительные авиационные силы
Фото: © flickr/U.S. Pacific Fleet
Власти Нигерии направили дополнительные авиационные средства на поиски похищенных школьниц. Об этом говорится в сообщении ВВС страны, опубликованном в "Фейсбуке".
— ВВС задействовали дополнительные авиационные средства, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на северо-восток страны были отправлены разведывательные беспилотники и военнослужащие ВВС. Школьниц ищут как днём, так и ночью.
Как ранее сообщал Лайф, боевики террористической группировки "Боко харам"* похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.