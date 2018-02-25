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Регион
Опубликовано 25 февраля 2018, 23:08

На поиски школьниц в Нигерии направлены дополнительные авиационные силы

Фото: &copy; flickr/U.S. Pacific Fleet

Фото: © flickr/U.S. Pacific Fleet

Власти Нигерии направили дополнительные авиационные средства на поиски похищенных школьниц. Об этом говорится в сообщении ВВС страны, опубликованном в "Фейсбуке".

— ВВС задействовали дополнительные авиационные средства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на северо-восток страны были отправлены разведывательные беспилотники и военнослужащие ВВС. Школьниц ищут как днём, так и ночью.

Как ранее сообщал Лайф, боевики террористической группировки "Боко харам"* похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Артём Андреев
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