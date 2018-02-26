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Опубликовано 26 февраля 2018, 07:07

Майнеры во всём виноваты. Цены на видеокарты будут расти почти весь 2018 год

Фото &copy; Flickr/NVIDIA Corporation

Фото © Flickr/NVIDIA Corporation

Такое развитие ситуации в неофициальном разговоре предположили сотрудники компании-производителя NVIDIA.

Представитель онлайн-площадки Massdrop, торгующей различными комплектующими для компьютеров, рассказал, что из-за майнинга криптовалют цены на видеокарты будут расти до третьего квартала 2018 года. Такое предположение выдвинули представители NVIDIA.

Ранее Massdrop обсуждала с NVIDIA причины недостаточных поставок. Стало известно, что все производители современных смартфонов устанавливают в свои продукты ту же память, что используется и в видеокартах.

Бренды Samsung и Apple готовы платить за чипы больше, чтобы обеспечить стабильные и быстрые поставки. Из-за этого менее крупные компании, занимающиеся разработкой видеокарт, вроде MSI, Gigabyte, Asus и EVGA сталкиваются с проблемами.

Специалисты считают, что цены на видеокарты могут снизиться в случае краха криптовалют. При этом Massdrop старается продавать видеокарты с минимальной прибылью, лишь минимально покрывая собственные затраты.

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Сергей Сурепин
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