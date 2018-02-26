Уже близко! Сценарист сериала "Ведьмак" закончила черновик пилотной серии

Производством сериала занимается сервис Netflix. Разработчики одноимённой игры не принимают участие в проекте.

Сценарист сериала по циклу книг "Ведьмак" Лорен Шмидт завершила черновой вариант сценария пилотной серии. По словам Шмидт, теперь она может провести время со своими детьми.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Шмидт займётся адаптацией книг Анджея Сапковского для Netflix. Ранее она работала над сериалами "Защитники" и "Сорвиголова".

Также Шмидт займёт кресло шоураннера и исполнительного продюсера сериала. Пока актёрский состав и дата премьеры не известны.