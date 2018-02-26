Уже близко! Сценарист сериала "Ведьмак" закончила черновик пилотной серии
Фото: © vk.com/witchernetflix
Производством сериала занимается сервис Netflix. Разработчики одноимённой игры не принимают участие в проекте.
Сценарист сериала по циклу книг "Ведьмак" Лорен Шмидт завершила черновой вариант сценария пилотной серии. По словам Шмидт, теперь она может провести время со своими детьми.
Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Шмидт займётся адаптацией книг Анджея Сапковского для Netflix. Ранее она работала над сериалами "Защитники" и "Сорвиголова".
Также Шмидт займёт кресло шоураннера и исполнительного продюсера сериала. Пока актёрский состав и дата премьеры не известны.
Сам сериал анонсировали в мае 2017 года. Автор оригинала Анджей Сапковский не принимает участие в разработке проекта. Это же касается студии CD Projekt RED, авторов одноимённой игры.