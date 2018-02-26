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Опубликовано 26 февраля 2018, 07:45

Уже близко! Сценарист сериала "Ведьмак" закончила черновик пилотной серии

Фото: &copy; vk.com/witchernetflix

Фото: © vk.com/witchernetflix

Производством сериала занимается сервис Netflix. Разработчики одноимённой игры не принимают участие в проекте.

Сценарист сериала по циклу книг "Ведьмак" Лорен Шмидт завершила черновой вариант сценария пилотной серии. По словам Шмидт, теперь она может провести время со своими детьми.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Шмидт займётся адаптацией книг Анджея Сапковского для Netflix. Ранее она работала над сериалами "Защитники" и "Сорвиголова".

Также Шмидт займёт кресло шоураннера и исполнительного продюсера сериала. Пока актёрский состав и дата премьеры не известны.

Сам сериал анонсировали в мае 2017 года. Автор оригинала Анджей Сапковский не принимает участие в разработке проекта. Это же касается студии CD Projekt RED, авторов одноимённой игры.

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Сергей Сурепин
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