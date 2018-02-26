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Регион
Опубликовано 26 февраля 2018, 08:25

Российский дуэт выпустил экранизацию популярной игры о пограничнике

Фильм сняли выпускники МИТРО. В основе ленты лежит популярная игра Papers, Please.

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Выпускники Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" Лилия Ткач и Никита Ордынский выпустили экранизацию игры Papers, Please. За сценарий, помимо них, ответственен также создатель игры Лукас Поуп.

Одну из ролей исполнит Игорь Савочкин, актёр известен по кинолентам "Адмирал", "Левиафан" и "Ночной дозор". Согласно сюжету экранизации, после завершения шестилетней войны между государствами Арстотцкой и Колечией город Грештин оказывается разделён на две части. Главный герой работает на границе в контрольно-пропускном пункте.

Напомним, игра вышла в 2013 году. Её разработчик получил премию BAFTA — игра была признана победительницей в категории "Лучшая стратегия или симулятор".

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Сергей Сурепин
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