Российский дуэт выпустил экранизацию популярной игры о пограничнике
Фильм сняли выпускники МИТРО. В основе ленты лежит популярная игра Papers, Please.
Скриншот © L!FE
Выпускники Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" Лилия Ткач и Никита Ордынский выпустили экранизацию игры Papers, Please. За сценарий, помимо них, ответственен также создатель игры Лукас Поуп.
Одну из ролей исполнит Игорь Савочкин, актёр известен по кинолентам "Адмирал", "Левиафан" и "Ночной дозор". Согласно сюжету экранизации, после завершения шестилетней войны между государствами Арстотцкой и Колечией город Грештин оказывается разделён на две части. Главный герой работает на границе в контрольно-пропускном пункте.
Напомним, игра вышла в 2013 году. Её разработчик получил премию BAFTA — игра была признана победительницей в категории "Лучшая стратегия или симулятор".