Российский дуэт выпустил экранизацию популярной игры о пограничнике

Выпускники Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" Лилия Ткач и Никита Ордынский выпустили экранизацию игры Papers, Please. За сценарий, помимо них, ответственен также создатель игры Лукас Поуп.

Одну из ролей исполнит Игорь Савочкин, актёр известен по кинолентам "Адмирал", "Левиафан" и "Ночной дозор". Согласно сюжету экранизации, после завершения шестилетней войны между государствами Арстотцкой и Колечией город Грештин оказывается разделён на две части. Главный герой работает на границе в контрольно-пропускном пункте.