Российские киберспортсмены стали двукратными чемпионами по Dota 2

Команда Virtus.pro одержала победу в рамках чемпионата ESL One Katowice 2018 в Польше.

Российский клуб Virtus.pro получил второй трофей в рамках мейджор-турнира по Dota 2. Команда в финале ESL One Katowice 2018 обыграла китайцев Vici Gaming со счётом 3:1.

Для состава из СНГ это была первая победа после замены саппорта четвёртой позиции Ильи Lil Ильюка на Владимира RodjER Никогосяна. За своё выступление россияне получили 400 тысяч долларов.

Самый ценный игрок турнира — RodjER — получил сертификат от Mercedes-Benz на 50 тысяч долларов.