Криптовалюта в качестве призовых. В Минске прошёл турнир среди киберспортсменов
Победу в турнире Play2Live Cryptomasters одержали поляки из организации AGO Esports.
В Минске прошёл киберспортивный турнир Play2Live Cryptomasters. Его особенность — призовой фонд, сформированный из криптовалюты.
Победу в турнире одержали поляки из AGO Esports. Они увезли из Минска 50 тысяч долларов в криптовалюте. Они получили миллион токенов LUC — это специальная криптовалюта организаторов турнира.
Турнир проводился в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. За финалом следили две тысячи человек.