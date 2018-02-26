Криптовалюта в качестве призовых. В Минске прошёл турнир среди киберспортсменов

В Минске прошёл киберспортивный турнир Play2Live Cryptomasters. Его особенность — призовой фонд, сформированный из криптовалюты.

Победу в турнире одержали поляки из AGO Esports. Они увезли из Минска 50 тысяч долларов в криптовалюте. Они получили миллион токенов LUC — это специальная криптовалюта организаторов турнира.