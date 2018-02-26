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Опубликовано 26 февраля 2018, 08:49

Криптовалюта в качестве призовых. В Минске прошёл турнир среди киберспортсменов

Победу в турнире Play2Live Cryptomasters одержали поляки из организации AGO Esports.

Фото: &copy; Vk.com /&nbsp;Play2Live Cryptomasters by TwogNation

Фото: © Vk.com / Play2Live Cryptomasters by TwogNation

В Минске прошёл киберспортивный турнир Play2Live Cryptomasters. Его особенность — призовой фонд, сформированный из криптовалюты.

Победу в турнире одержали поляки из AGO Esports. Они увезли из Минска 50 тысяч долларов в криптовалюте. Они получили миллион токенов LUC — это специальная криптовалюта организаторов турнира.

Турнир проводился в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. За финалом следили две тысячи человек.

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Сергей Сурепин
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