Яровая назвала заказной истерикой объявление хоккеистов РФ командой без страны

Она предположила, что "у простых американцев, как и у любого адекватного человека", статья вызывает отвращение.

Публикация New York Post, где хоккеисты из РФ названы "командой без страны", разоблачает эту газету в поддержке антироссийской политики и является не чем иным, как заказной истерикой. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

— Заголовок точно идентифицирует, СМИ какой страны способны на такое. Газета New York Post, действующая в контексте американской политики русофобии, перестаралась и поставила диагноз политике США — "Патология лживой ненависти и грязных технологий", — сказала парламентарий.

По её мнению, текст написан под диктовку тех, кто "провернул" подлость против Олимпиады, российских атлетов и РФ, но впал в бешенство от того, что не получил желаемого результата. Яровая предположила, что "у простых американцев, как и у любого адекватного человека, эта "заказная" истерика вызывает отвращение".

Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв в свою очередь отметил, что "подобные творения американской прессы звучат завистливо и жалко". Депутат назвал публикацию "очередной провокацией и пиар-ходом".