Премьер-министр Швеции попал в аварию из-за сильной метели

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен попал в ДТП из-за сильной метели. Авария произошла рядом с городом Уппсала, сообщает издание Aftonbladet.

Глава правительства не пострадал, а автомобиль, в котором и был Лёвен, получил незначительные повреждения.

— Это было небольшое столкновение, самая обычная автоавария, которую вы можете себе представить, — отметил сам премьер-министр.