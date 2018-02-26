Премьер-министр Швеции попал в аварию из-за сильной метели
Стефан Левен. Фото: flickr.com/Socialdemokraterna
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен попал в ДТП из-за сильной метели. Авария произошла рядом с городом Уппсала, сообщает издание Aftonbladet.
Глава правительства не пострадал, а автомобиль, в котором и был Лёвен, получил незначительные повреждения.
— Это было небольшое столкновение, самая обычная автоавария, которую вы можете себе представить, — отметил сам премьер-министр.
Отмечается, что из-за скользкой дороги машина с премьером вылетела с дороги и протаранила ограждение.