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Регион
Опубликовано 26 февраля 2018, 16:49

Премьер-министр Швеции попал в аварию из-за сильной метели

Стефан Левен. Фото: flickr.com/Socialdemokraterna

Стефан Левен. Фото: flickr.com/Socialdemokraterna

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен попал в ДТП из-за сильной метели. Авария произошла рядом с городом Уппсала, сообщает издание Aftonbladet.

Глава правительства не пострадал, а автомобиль, в котором и был Лёвен, получил незначительные повреждения.

— Это было небольшое столкновение, самая обычная автоавария, которую вы можете себе представить, — отметил сам премьер-министр.

Отмечается, что из-за скользкой дороги машина с премьером вылетела с дороги и протаранила ограждение.

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Янковская Ольга
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