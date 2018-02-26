Президент Нигерии признал похищение 110 школьниц боевиками "Боко харам"

Полиция подтвердила причастность террористов к исчезновению детей лишь после многочисленных обращений родителей.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари признал, что пропавшие 19 февраля ученицы школы в деревне Дапчи на северо-востоке страны были похищены боевиками "Боко харам"*. Об этом сообщило агентство Франс-Пресс (АФП).

В списке пропавших после нападения террористов радикальной группировки на населённый пункт числятся 110 девочек. Полиция подтвердила похищения лишь после многочисленных обращений родителей, чьи дети не вернулись домой.

Ранее Лайф сообщал, что власти страны задействовали в поиске исчезнувших школьниц разведывательные беспилотники.