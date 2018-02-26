Главы МИД России и Иордании обсудили доставку гуманитарных грузов в Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 26 февраля телефонный разговор с министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади. Об этом сообщает МИД РФ.

— Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов в развитии договорённостей, достигнутых в ходе российско-иорданской встречи на высшем уровне в Москве 15 февраля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время переговоров Лавров обратил внимание на заявление Минобороны России о ежедневных гуманитарных паузах в Восточной Гуте. Он призвал Иорданию обеспечить доставку гуманитарных грузов в район Ат-Танфа на юго-востоке Сирии и в лагерь беженцев Рукбан.