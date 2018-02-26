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Регион
Опубликовано 26 февраля 2018, 22:57

Главы МИД России и Иордании обсудили доставку гуманитарных грузов в Сирию

Сергей Лавров. Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 26 февраля телефонный разговор с министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади. Об этом сообщает МИД РФ.

По информации ведомства, диалог состоялся по инициативе иорданской стороны.

— Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов в развитии договорённостей, достигнутых в ходе российско-иорданской встречи на высшем уровне в Москве 15 февраля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время переговоров Лавров обратил внимание на заявление Минобороны России о ежедневных гуманитарных паузах в Восточной Гуте. Он призвал Иорданию обеспечить доставку гуманитарных грузов в район Ат-Танфа на юго-востоке Сирии и в лагерь беженцев Рукбан.

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Эмила Сидорова
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