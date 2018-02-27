Электрификация игр. В GTA V появились электрокары Tesla от Илона Маска
Скриншот видео MrBossFTW
Теперь геймеры могут передвигаться по виртуальному городу на экологически чистом транспорте.
Игроки в GTA Online (сетевой режим культовой GTA V) могут добавить в боевик виртуальные автомобили Tesla. Разработчики игры, уже по традиции, не могут использовать официальные авто, поэтому Tesla в игре называются Voltic.
Также в игре после выхода дополнения Doomsday Heist появился бизнесмен и изобретатель Ивон Хэртс. Его прообраз — руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск.
Напомним, что сам Илон Маск неравнодушен к видеоиграм, однако решение Rockstar Games добавить в GTA его авто он пока не прокомментировал. В игре доступны Tesla Model X, Model S, Model 3, Semi и Roadster 2020.