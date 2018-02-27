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Опубликовано 27 февраля 2018, 07:07

Электрификация игр. В GTA V появились электрокары Tesla от Илона Маска

Скриншот видео&nbsp;MrBossFTW

Скриншот видео MrBossFTW

Теперь геймеры могут передвигаться по виртуальному городу на экологически чистом транспорте.

Игроки в GTA Online (сетевой режим культовой GTA V) могут добавить в боевик виртуальные автомобили Tesla. Разработчики игры, уже по традиции, не могут использовать официальные авто, поэтому Tesla в игре называются Voltic.

Также в игре после выхода дополнения Doomsday Heist появился бизнесмен и изобретатель Ивон Хэртс. Его прообраз — руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Напомним, что сам Илон Маск неравнодушен к видеоиграм, однако решение Rockstar Games добавить в GTA его авто он пока не прокомментировал. В игре доступны Tesla Model X, Model S, Model 3, Semi и Roadster 2020.

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Сергей Сурепин
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