Российского геймера осудили на шесть лет. Он убил бездомного

Злоумышленник до смерти избил мужчину и отправился за это в колонию строгого режима.

Усольский городской суд (Иркутская область) вынес приговор местному жителю. Он до смерти избил бездомного мужчину, спящего в подъезде дома. Злоумышленник, который оказался геймером, проведёт в колонии строгого режима шесть лет.

Преступление было совершено ещё в сентябре 2017 года. В тот вечер молодой человек был у себя дома, слушал громко музыку, играл в компьютерные игры и выпивал.