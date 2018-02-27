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Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 07:24

Российского геймера осудили на шесть лет. Он убил бездомного

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Злоумышленник до смерти избил мужчину и отправился за это в колонию строгого режима.

Усольский городской суд (Иркутская область) вынес приговор местному жителю. Он до смерти избил бездомного мужчину, спящего в подъезде дома. Злоумышленник, который оказался геймером, проведёт в колонии строгого режима шесть лет.

Преступление было совершено ещё в сентябре 2017 года. В тот вечер молодой человек был у себя дома, слушал громко музыку, играл в компьютерные игры и выпивал.

Около двух часов ночи геймер вышел покурить, но встретил спавшего в подъезде мужчину. Он попытался разбудить его, но в ответ услышал брань. Завязалась драка, бездомный выбежал из подъезда, но мужчина догнал потерпевшего на улице и добил его.

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Сергей Сурепин
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