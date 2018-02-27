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Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 07:26

И снова эти майнеры. В прошлом году они купили более трёх миллионов видеокарт

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Геймеры продолжают жаловаться на добытчиков криптовалюты. Производители не ожидали такого ажиотажа.

Фирма Jon Peddie Research опубликовала отчёт о состоянии рынка графических решений для персональных компьютеров. Благодаря "криптовалютной лихорадке" удалось сгладить сезонный спад четвёртого квартала.

Видеокарт в прошлом квартале удалось продать всего на полтора процента меньше, чем в предыдущем. При этом средняя величина падения за десять лет в это время составляет более трёх процентов.

Всего, по информации аналитиков, за прошлый год майнеры купили более трёх миллионов видеокарт. В целом объёмы продаж выросли почти на десять процентов.

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Сергей Сурепин
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