И снова эти майнеры. В прошлом году они купили более трёх миллионов видеокарт
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Геймеры продолжают жаловаться на добытчиков криптовалюты. Производители не ожидали такого ажиотажа.
Фирма Jon Peddie Research опубликовала отчёт о состоянии рынка графических решений для персональных компьютеров. Благодаря "криптовалютной лихорадке" удалось сгладить сезонный спад четвёртого квартала.
Видеокарт в прошлом квартале удалось продать всего на полтора процента меньше, чем в предыдущем. При этом средняя величина падения за десять лет в это время составляет более трёх процентов.
Всего, по информации аналитиков, за прошлый год майнеры купили более трёх миллионов видеокарт. В целом объёмы продаж выросли почти на десять процентов.