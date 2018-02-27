Авторы культового "Ведьмака" хотят создать серию блокбастеров о киберпанке

Разработчики поделились, какие цели команда ставит перед своим новым игровым проектом.

На семинаре Pareto Securities 2018 руководитель студии CD Projekt Red Адам Кичиньский заявил, что Cyberpunk 2077 станет настоящей ролевой игрой. По словам разработчиков, Cyberpunk 2077 — новый "Ведьмак-3", но проект будет ещё более амбициозным.

Кичиньский добавил, что студия работает с новой футуристической вселенной. Задача команды — создать серию блокбастеров с нуля. Разработчики уверены, что для игроков она очень привлекательна — и это касается не только поклонников ролевых игр.