Рэпер 50 Cent солгал о продаже биткоинов и может вновь стать банкротом

Популярный американский рэпер признался, что ни он, ни его компании никогда не являлись держателями этой криптовалюты.

Американский рэпер Кёртис Джексон, более известный как 50 Cent, признался, что ни он, ни его компании никогда не являлись держателями биткоинов, а его слава "биткоин-миллионера" была всего лишь преувеличением журналистов.

Как пишет The People, информация об отсутствии у рэпера биткоинов размещена в новом заявлении о банкротстве артиста. В документе сказано, что дебитор никогда не владел и не владеет биткоин-счётом или биткоинами, насколько ему известно. Ни одна из его компаний также не владела биткоинами с 2014 года по настоящее время.