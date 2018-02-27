Во время Олимпиады в Пхёнчхане резко выросла посещаемость Pornhub и Tinder

Во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) увеличился трафик порносайта Pornhub и приложения для свиданий Tinder. По информации последнего сервиса, количество пользователей приложения в Пхёнчхане во время соревнований выросло на 348%.

Некоторое время в "Инстаграме" даже была учётная запись @tinderpyeongchang, в которой публиковали скриншоты олимпийцев — пользователей Tinder. Там находились фотографии американского саночника Джейсона Тердимана, норвежской прыгуньи с трамплина Марен Лундбю и канадского горнолыжника Дастина Кука.