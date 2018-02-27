Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 09:25

Во время Олимпиады в Пхёнчхане резко выросла посещаемость Pornhub и Tinder

Фото: &copy; Flickr/vazovsky

Фото: © Flickr/vazovsky

Во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) увеличился трафик порносайта Pornhub и приложения для свиданий Tinder. По информации последнего сервиса, количество пользователей приложения в Пхёнчхане во время соревнований выросло на 348%.

Некоторое время в "Инстаграме" даже была учётная запись @tinderpyeongchang, в которой публиковали скриншоты олимпийцев — пользователей Tinder. Там находились фотографии американского саночника Джейсона Тердимана, норвежской прыгуньи с трамплина Марен Лундбю и канадского горнолыжника Дастина Кука.

Напомним, Олимпиада в Пхёнчхане проходила с 9 по 25 февраля.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Южная Корея
  • Игры
  • Олимпийские игры в Париже
  • pornhub
  • tinder
  • Олимпиада в Пхёнчхане
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar