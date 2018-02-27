Белоруса, который буянил на борту "Уральских авиалиний", арестовали на 12 суток

Пассажир получил наказание за крики, матерную ругань и приставания к соседям на рейсе, следовавшем из Благовещенска в Екатеринбург.

Гражданин Белоруссии прославился тем, что три месяца назад устроил целое представление на рейсе "Уральских авиалиний" из Благовещенска в Екатеринбург. Мужчина прогуливался по салону авиалайнера, не реагировал на замечания бортпроводников, оскорблял экипаж и других пассажиров. Успокоили выпившего молодого человека кардинально — примотали скотчем к креслу и заклеили рот.

— Пассажиры начали его успокаивать, а он давай сопротивляться, но никто, слава богу, не пострадал. В общем, мы всем салоном его примотали к сиденью скотчем и рот заклеили, — прокомментировал автор ролика.