Белоруса, который буянил на борту "Уральских авиалиний", арестовали на 12 суток
Пассажир получил наказание за крики, матерную ругань и приставания к соседям на рейсе, следовавшем из Благовещенска в Екатеринбург.
Гражданин Белоруссии прославился тем, что три месяца назад устроил целое представление на рейсе "Уральских авиалиний" из Благовещенска в Екатеринбург. Мужчина прогуливался по салону авиалайнера, не реагировал на замечания бортпроводников, оскорблял экипаж и других пассажиров. Успокоили выпившего молодого человека кардинально — примотали скотчем к креслу и заклеили рот.
— Пассажиры начали его успокаивать, а он давай сопротивляться, но никто, слава богу, не пострадал. В общем, мы всем салоном его примотали к сиденью скотчем и рот заклеили, — прокомментировал автор ролика.
Поведение мужчины попало под статью 20.1 КОАП РФ — "Мелкое хулиганство". Сегодня Благовещенский городской суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину в содеянном и раскаялся.