Сюжет о подмосковном "детском криптосаде" оказался вирусной рекламой криптобиржи

Якобы новостной репортаж о детском саде и криптовалюте в Подмосковье оказался вирусной рекламой.

Компания Midex IT рассказала, что специально сняла новостной репортаж о детском криптосаде в Подмосковье. Всё это — вирусная реклама криптовалютной биржи.

Вирусный сюжет о детском саде, в котором подопечных с детства будут учить основам биржевой торговли и познакомят с криптовалютами, появился в Сети 29 января. Уже на следующий день о видеозаписи сообщили многие популярные интернет-сообщества и некоторые СМИ.