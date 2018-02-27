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Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 10:31

Сюжет о подмосковном "детском криптосаде" оказался вирусной рекламой криптобиржи

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Russian Blockchain Kindergarten

Фото: © Кадр из видео YouTube/Russian Blockchain Kindergarten

Якобы новостной репортаж о детском саде и криптовалюте в Подмосковье оказался вирусной рекламой.

Компания Midex IT рассказала, что специально сняла новостной репортаж о детском криптосаде в Подмосковье. Всё это — вирусная реклама криптовалютной биржи.

Вирусный сюжет о детском саде, в котором подопечных с детства будут учить основам биржевой торговли и познакомят с криптовалютами, появился в Сети 29 января. Уже на следующий день о видеозаписи сообщили многие популярные интернет-сообщества и некоторые СМИ.

Компания Midex IT заявила, что автор ролика занимает должность менеджера по маркетингу в организации. Он не имеет никакого отношения к подмосковному телевидению. Вирусный ролик стал частью рекламной кампании по выходу Midex на ICO, а авторами идеи и сюжета стали сотрудники компании.

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Сергей Сурепин
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