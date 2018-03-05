Ким Чен Ына обвинили в том, что он использует "армию красавиц" как секс-рабынь
Двести тридцать чирлидерш из "армии красавиц" вернулись в Пхеньян по окончании Олимпиады. И в прессе сразу появились тревожные слухи: перебежчики из КНДР утверждают, что на родине девушек используют в качестве секс-рабынь для Ким Чен Ына и его ближайших сторонников.
На протяжении всей Олимпиады в Пхёнчхане северокорейские болельщицы поддерживали спортсменов своей страны. Специально отобранные красавицы синхронно хлопали выступающим, размахивали флажками, выкрикивали речовки и даже танцевали на трибунах. Такая необычная группа поддержки сразу же привлекла внимание остальных зрителей, и в Сети появилось множество видео с их участием.
Тем не менее перебежчики из Северной Кореи утверждают, что реальность далека от красочной картинки, которую демонстрировали болельщицы. На родине красавицы играют роль секс-рабынь для партийной верхушки, сообщает Daily Mail. Утверждается, что девушкам запрещено контактировать с другими представителями мужского пола, — исключением являются лишь специально обученные наблюдатели.
42-летний перебежчик Ли Сойон утверждает, что девушек заставляют принимать участие в праздниках, где присутствуют Ким Чен Ын и его приближённые. Там красавицы выступают с песнями и танцами, а затем оказывают партийным деятелям сексуальные услуги.
К сожалению, западные журналисты не сумели поговорить с северокорейскими болельщицами, чтобы узнать их мнение о циркулирующих в прессе слухах, — девушек защищали работники из службы безопасности. Никаких официальных заявлений со стороны КНДР также не последовало.