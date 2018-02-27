В Каннах впервые выбрали лучших геймеров мира. Одним из них стал украинец
Фото: © HLTV.org
Болельщики и геймеры со всего мира принимали участие в голосовании. Также свой выбор сделали члены жюри.
Во французском городе Канны впервые вручили премию GreatGamers. Её получили лучшие киберспортсмены мира.
Геймером года признали Николу Ковача, известного под псевдонимом NIKO. 21-летний босниец выступает в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
Никола Ковач. Фото: © HLTV.org
Лучшим игроком в MOBA-игры был признан Даниил Ишутин, известный под псевдонимом Dendi. Украинский 28-летний киберспортсмен играет в Dota 2.
Лучшим игроком в StarCraft 2 признан был американец Neeb, лучшим игроком в шутеры — всё тот же Никола Ковач (CS:GO), лучшим игроком в спортивные симуляторы — MenaRD (Street Fighter V).