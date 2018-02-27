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Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 11:47

В Каннах впервые выбрали лучших геймеров мира. Одним из них стал украинец

Фото: &copy; HLTV.org

Фото: © HLTV.org

Болельщики и геймеры со всего мира принимали участие в голосовании. Также свой выбор сделали члены жюри.

Во французском городе Канны впервые вручили премию GreatGamers. Её получили лучшие киберспортсмены мира.

Геймером года признали Николу Ковача, известного под псевдонимом NIKO. 21-летний босниец выступает в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Никола Ковач. Фото: © HLTV.org

Никола Ковач. Фото: © HLTV.org

Лучшим игроком в MOBA-игры был признан Даниил Ишутин, известный под псевдонимом Dendi. Украинский 28-летний киберспортсмен играет в Dota 2.

Лучшим игроком в StarCraft 2 признан был американец Neeb, лучшим игроком в шутеры — всё тот же Никола Ковач (CS:GO), лучшим игроком в спортивные симуляторы — MenaRD (Street Fighter V).

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Сергей Сурепин
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