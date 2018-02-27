В Каннах впервые выбрали лучших геймеров мира. Одним из них стал украинец

Болельщики и геймеры со всего мира принимали участие в голосовании. Также свой выбор сделали члены жюри.

Во французском городе Канны впервые вручили премию GreatGamers. Её получили лучшие киберспортсмены мира.

Геймером года признали Николу Ковача, известного под псевдонимом NIKO. 21-летний босниец выступает в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Лучшим игроком в MOBA-игры был признан Даниил Ишутин, известный под псевдонимом Dendi. Украинский 28-летний киберспортсмен играет в Dota 2.