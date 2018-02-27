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Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 14:34

В Кремле не следят за скандалом о "домогательствах" депутата Слуцкого

Леонид Слуцкий. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Мамонтов

Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за скандалом, который развился вокруг депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Как уже сообщал Лайф, парламентария обвинили в "приставании" к журналисткам.

— Нет, не следят, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Сам глава Комитета Госдумы по международным делам ранее отмечал, что прозвучавшие в его адрес обвинения о якобы домогательствах к журналисткам являются поклёпом.

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Александр Юнашев
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