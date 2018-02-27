В Кремле не следят за скандалом о "домогательствах" депутата Слуцкого
Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за скандалом, который развился вокруг депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Как уже сообщал Лайф, парламентария обвинили в "приставании" к журналисткам.
— Нет, не следят, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Сам глава Комитета Госдумы по международным делам ранее отмечал, что прозвучавшие в его адрес обвинения о якобы домогательствах к журналисткам являются поклёпом.