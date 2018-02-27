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Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 11:59

Дональд Трамп назвал видеоигры источником насилия у подростков

К этим же причинам президент Соединённых Штатов Америки отнёс Интернет и кинематограф.

Фото: &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп считает, что насилие может прививаться подрастающему поколению видеоиграми. Аналогично он относится к кино и Сети.

По словам Трампа, Интернет необходимо как следует изучать. Это позволит установить, как сильно он влияет на неокрепшие умы. Об этом он заявил в ходе совещания в Белом доме, передаёт The Independent.

Напомним, ранее Трамп негативно отзывался о популярной массовой культуре из-за убийства 17 человек в школе в Паркленде.

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Сергей Сурепин
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