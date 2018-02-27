Дональд Трамп назвал видеоигры источником насилия у подростков

Президент США Дональд Трамп считает, что насилие может прививаться подрастающему поколению видеоиграми. Аналогично он относится к кино и Сети.

По словам Трампа, Интернет необходимо как следует изучать. Это позволит установить, как сильно он влияет на неокрепшие умы. Об этом он заявил в ходе совещания в Белом доме, передаёт The Independent.