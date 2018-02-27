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Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 12:52

СМИ: Неймар из-за травмы пропустит 2 месяца

Фото: &copy; Соцсети

Фото: © Соцсети

По информации издания AS, 26-летнего бразильского форварда ПСЖ из-за повреждения, полученного в матче против "Марселя", ждёт длительная реабилитация.

Испанские журналисты сообщают, что Неймара ждёт операция и двухмесячный перерыв в тренировках. Издание отмечает, что к чемпионату мира игрок национальной команды Бразилии подготовиться успеет.

Теперь футболист точно пропустит матчи ПСЖ, которые предстоят французской команде в ближайшее время. В их числе ответная встреча с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, Неймар, вероятно, не приедет в Москву на товарищеский матч Россия — Бразилия, который намечен на 23 марта.

Напомним, 25 февраля Неймар травмировал лодыжку в игре чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). Футболиста унесли с поля на носилках.

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Иван Линник
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