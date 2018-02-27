СМИ: Неймар из-за травмы пропустит 2 месяца

Испанские журналисты сообщают, что Неймара ждёт операция и двухмесячный перерыв в тренировках. Издание отмечает, что к чемпионату мира игрок национальной команды Бразилии подготовиться успеет.

Теперь футболист точно пропустит матчи ПСЖ, которые предстоят французской команде в ближайшее время. В их числе ответная встреча с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, Неймар, вероятно, не приедет в Москву на товарищеский матч Россия — Бразилия, который намечен на 23 марта.