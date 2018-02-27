Алёна Водонаева выпустила мобильную игру для взрослых с собой в главной роли
Фото: © instagram.com/alenavodonaeva
В симуляторе геймерам предложено накормить модель бананами, одеть или раздеть в зависимости от желания.
Модель и телеведущая Алёна Водонаева рекламирует на своей странице в социальной сети Instagram мобильную игру для взрослых — InstaBlogger. Новая игра запрещена в Бразилии и ОАЭ.
А вот теперь настал момент, который я очень долго ждала! Я хочу предложить вам ... поиграть! Сразу скажу: игра уже запрещена к продаже в Бразилии и ОАЭ; а в общественных местах рекомендуется играть только в наушниках. Раскрою интригу! Сегодня стартует предзаказ на #InstaBlogger - симулятор непростой и весьма интересной жизни инстаграм-знаменитости со мной в главной роли Никакой ванили для девочек и фанатов. Обещаю, что если вам исполнилось 17, то скачав InstaBlogger - вы точно будете кататься по полу от смеха. Потому советую играть в помещениях с коврами или отапливаемыми полами Вас ждут хардкорные мини-игры и эксклюзивная озвучка от меня. Виртуальная Алена будет с вами всегда, и порадует моих поклонников, и просто подписчиков, и даже вас, товарищи хейтеры Запуск игры запланирован на 8 марта, но оформить предзаказ вы можете уже сейчас! Чтобы оформить предзаказ - перейдите по ссылке у меня в профиле и выберите тип устройства: iOS или Android, у кого что P.s. Для владельцев iOS устройств предзаказ выглядит как обычная покупка в AppStore. Переходите по ссылке и нажимаете кнопку «купить». Игра автоматически скачается к вам на телефон 8 марта. А вот обладателям Android-ов нужно обычным образом купить и скачать игру в Google Play Store. Не удаляйте приложение после скачивания, вы сможете начать играть сразу после официального запуска ☝️ Ну и конечно, все-все новости, касающиеся InstaBlogger, вы найдете у меня в Инстаграме. Если готовы, вперед в шапку моего профиля
В мобильной игре геймеры могут накормить уроженку Тюмени бананами, а также одеть или раздеть её в зависимости от своего желания. Сейчас игру можно предварительно заказать на iOS и Android.
Официальный выход мобильной игры запланирован на 8 марта. Алёна Водонаева обещает, что купившие данную игру не пожалеют о потраченных деньгах.
Юзеры упадут с кресел от смеха при просмотре приложения. В связи с этим Водонаева рекомендует находиться в помещениях с коврами и отапливаемыми полами. Геймеры услышат оригинальную озвучку от модели
Алёна Водонаева