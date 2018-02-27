Алёна Водонаева выпустила мобильную игру для взрослых с собой в главной роли

В симуляторе геймерам предложено накормить модель бананами, одеть или раздеть в зависимости от желания.

Модель и телеведущая Алёна Водонаева рекламирует на своей странице в социальной сети Instagram мобильную игру для взрослых — InstaBlogger. Новая игра запрещена в Бразилии и ОАЭ.

В мобильной игре геймеры могут накормить уроженку Тюмени бананами, а также одеть или раздеть её в зависимости от своего желания. Сейчас игру можно предварительно заказать на iOS и Android.

Официальный выход мобильной игры запланирован на 8 марта. Алёна Водонаева обещает, что купившие данную игру не пожалеют о потраченных деньгах.