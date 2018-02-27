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Опубликовано 27 февраля 2018, 16:40

В популярной игре Fortnite появились реактивные ранцы

Разработчики продолжают поддерживать игру в стиле популярной PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Фото: &copy;&nbsp;Epic Games

Фото: © Epic Games

Студия Epic Games продолжает поддерживать популярную игру Fortnite. Теперь в шутере есть реактивные ранцы.

Несмотря на то что разработчики игры всё ещё не анонсировали нововведение, геймеры уже обнаружили изображение, на котором реактивный ранец представлен на золотом фоне. Он относится к легендарным предметам в Fortnite.

Напомним, игра вышла 25 июля 2017 года. Она доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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