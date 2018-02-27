В популярной игре Fortnite появились реактивные ранцы
Разработчики продолжают поддерживать игру в стиле популярной PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Фото: © Epic Games
Студия Epic Games продолжает поддерживать популярную игру Fortnite. Теперь в шутере есть реактивные ранцы.
Несмотря на то что разработчики игры всё ещё не анонсировали нововведение, геймеры уже обнаружили изображение, на котором реактивный ранец представлен на золотом фоне. Он относится к легендарным предметам в Fortnite.
Напомним, игра вышла 25 июля 2017 года. Она доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.